Javi Gracia dimite como técnico del Watford

Gracia llegó al Watford hace tres meses como sustituto del uruguayo Paulo Pezzolano y, aunque ha mantenido al equipo cerca de los puestos de 'playoff' de ascenso a la Premier League, ha decidido echarse a un lado.

"Mantenemos la fe en que Javi era el hombre correcto para dirigir el club en su lucha por la promoción, pero Javi cree que no tiene la motivación y que no es el hombre adecuado para continuar entrenando a este grupo de futbolistas", dijo el club en un comunicado.

"Respetamos su decisión y aceptamos su deseo de marcharse de Vicarage Road con efecto inmediato".

El Watford, que perdió este sábado contra el Swansea City, no ha ganado ninguno de los últimos cinco encuentros y es décimo en la tabla a cuatro puntos del 'playoff'.

Esta era la segunda etapa de Javi Gracia en el Watford, después de que en su primera aventura los mantuviera en la Premier y los llevara a una final de FA Cup antes de ser despedido el curso siguiente.