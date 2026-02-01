Mbappé salva de la quema al Real Madrid en el minuto 100

Tras la derrota en Lisboa el pasado miércoles en Liga de Campeones, los hinchas madridistas recibieron a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada, con Vinícius y Jude Bellingham una vez más como protagonistas del descontento de la afición, como ya ocurrió en el duelo ante el Levante hace dos semanas, tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barça y el despido del entonces entrenador Xabi Alonso.
Resultados y goleadores:
* Real Madrid 2-Rayo Vallecano 1. Goles: 15’ Vinícius Júnior, 90+10’ Kylian Mbappé, de penal (RM); 49’ Jorge de Frutos (RV). Exp: 80’ Pathé Ciss, 90+13’ Pep Chavarría (RV). Ast: 71.051.
* Betis 2-Valencia 1. Goles: 23’ Ezequiel Chimy Ávila, penal, 88’ Pablo Fornals (B); 20’ Luis Rioja (V). Incidencia: 13’ Pepelu (V) falló un penal. Ast: 57.523.
* Getafe 0-Celta 0. Ast: 7.363.
* Athletic Bilbao 1-Real Sociedad 1. Goles: 37’ Gonçalo Guedes (RS); 88’ Iñigo Ruiz de Galarreta (AB). Exp: 83’ Brais Méndez (RS). Ast:
- Resultados del sábado:
* Elche 1-Barcelona 3. Goles: 6’ Lamine Yamal, 40’ Ferran Torres y 72’ Marcus Rashford (B); 29’ Álvaro Rodríguez (E). Ast: 31.233.
* Levante 0- Atlético Madrid 0. Ast: 20.573.
* Real Oviedo 1-Girona 0. Gol: 74’ Ilyas Chaira (RO). Ast: 25.085.
* Osasuna 2-Villarreal 2. Goles: 17’ y 70’ Gerard Moreno, el 1° de penal (V); 20’ Víctor Muñoz, 45+2’ Ante Budimir (O). Ast: 20.455.
* Espanyol 1-Deportivo Alavés 2. Goles: 15’ Roberto Fernández (E); 27’ Antonio Blanco y 71’ Lucas Boyé (DA). Ast: 25.881.
Lunes: 17:00 Mallorca-Sevilla (ESPN2).
* Top 10: Barcelona 55 puntos, Real Madrid 54, Atl. Madrid 45, Villarreal 42, Betis 35, Espanyol 34, Celta 33, Real Sociedad 28, Osasuna 26, Alavés 25.
-Goleadores: Con 22 goles: Mbappé (R. Madrid). Con 14: Vedat Muriqi (Mallorca). Con 12: Ferran Torres (Barcelona). Con 10: Ante Budimir (Osasuna).
