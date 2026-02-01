Mbappé salva de la quema al Real Madrid en el minuto 100

Un tanto de penal de Mbappé en el tiempo de prolongación dio la victoria al Real Madrid que se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu, lo que permite al club blanco seguir a un punto del líder FC Barcelona, que ganó el sábado al Elche (3-1), en la fecha 22 del campeonato de la Liga española de fútbol.