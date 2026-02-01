Millonarios contrata al entrenador argentino Fabián Bustos

“Fabián Bustos es el nuevo director técnico del equipo profesional masculino”, anunció el club capitalino en un comunicado, en el que destacó la trayectoria y el perfil competitivo del entrenador argentino.

Bustos reemplaza al colombiano Hernán Torres, quien fue destituido el miércoles pasado, horas después de la derrota por 2-1 ante Deportivo Pasto en la tercera fecha de la Liga colombiana, resultado que dejó a Millonarios sin puntos en el fondo de la clasificación.

La llegada del técnico argentino tiene como objetivo reconducir el proyecto deportivo que este semestre cuenta de nuevo con el delantero Radamel Falcao García, quien este 10 de febrero cumplirá 40 años.

Bustos, nacido en Córdoba, asume el mando del conjunto bogotano tras una amplia trayectoria en el fútbol suramericano, con experiencia en ligas de Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador desarrolló gran parte de su carrera en Ecuador, donde dirigió a clubes como Manta (2009 y 2013), Deportivo Quito, Imbabura Sporting Club, Técnico Universitario, Macará, Liga de Quito y Portoviejo, este último en dos ciclos (2014 y 2017).

Su principal logro en ese país fue el título de liga con Delfín en 2019, club en el que también se desempeñó como director deportivo.

Posteriormente, dirigió en dos etapas al Barcelona de Guayaquil (2020 y 2022), con el que volvió a consagrarse campeón, y continuó su carrera en Brasil con Santos y América Mineiro, el Universitario de Deportes peruano -con el que fue campeón nacional en 2023- y el Olimpia paraguayo.