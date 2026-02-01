Pathé Ciss se disculpa con los compañeros, la afición y Dani Ceballos por su expulsión

"Al salir del estadio, me preguntaron si era tarjeta roja, y lo dudé, pero acabo de volver a ver la repetición en casa y admito que sí era roja. Aprovecho para disculparme con todos: mis compañeros, la afición y también con Dani Ceballos", escribió en la red social X el futbolista senegalés.

El centrocampista del Real Madrid, que sufrió la dura entrada de Ciss, restó importancia a la acción del senegalés y le contestó a su mensaje: "Nada amigo. Cosas de fútbol".

La expulsión de Pathé Ciss fue determinante en el partido puesto que cuando se produjo, en el minuto 80, dejó a su equipo con diez cuando el marcador era de empate a uno. Al llegar al noventa, el árbitro decretó nueve minutos de prolongación y en el último, un penalti de Nobel Mendy sobre Brahim Díaz, propició el gol de Kylian Mbappé que dio la victoria al Real Madrid.