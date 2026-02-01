Fútbol Internacional
01 de febrero de 2026 - 17:15

Pathé Ciss se disculpa con los compañeros, la afición y Dani Ceballos por su expulsión

Madrid, 1 feb (EFE).- Pathé Ciss, centrocampista senegalés del Rayo Vallecano, quiso disculparse con los compañeros, la afición y el futbolista del Real Madrid Dani Ceballos tras su expulsión en el derbi madrileño disputado este domingo en el Santiago Bernabéu.

Por EFE

"Al salir del estadio, me preguntaron si era tarjeta roja, y lo dudé, pero acabo de volver a ver la repetición en casa y admito que sí era roja. Aprovecho para disculparme con todos: mis compañeros, la afición y también con Dani Ceballos", escribió en la red social X el futbolista senegalés.

El centrocampista del Real Madrid, que sufrió la dura entrada de Ciss, restó importancia a la acción del senegalés y le contestó a su mensaje: "Nada amigo. Cosas de fútbol".

La expulsión de Pathé Ciss fue determinante en el partido puesto que cuando se produjo, en el minuto 80, dejó a su equipo con diez cuando el marcador era de empate a uno. Al llegar al noventa, el árbitro decretó nueve minutos de prolongación y en el último, un penalti de Nobel Mendy sobre Brahim Díaz, propició el gol de Kylian Mbappé que dio la victoria al Real Madrid.