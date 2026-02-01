Un doblete de Guirassy deja al Dortmund a seis puntos del Bayern

Gracias a sus victorias en Berlín ante el Union la semana pasada (3-0) y contra el Heidenheim (3-2), los jugadores dirigidos por Niko Kovac aprovecharon plenamente los dos tropiezos consecutivos del Bayern en la Bundesliga -una derrota en casa contra Augsburgo (2-1) y un empate el sábado en Hamburgo (2-2) - para reducir a la mitad la diferencia en la cima en el lapso de ocho días.

Con 45 puntos por 51 del Bayern, el Borussia Dortmund vuelve a dar algo de emoción a la lucha por el título de la Bundesliga. Ambos clubes tienen una cita a finales de febrero en el Westfalenstadion.

Resultados y goleadores:

* Stuttgart 1-Friburgo 0. Gol: 89’ Ermedin Demirovic (S). Ast: 60.000.

* Borussia Dortmund 3- Heidenheim 2. Goles: 44’ Waldemar Anton, 68’ y 69’ Serhou Guirassy, el 1° de penal (BD); 45+4’ y 48’ Julian Niehues (H). Incidencia: 85’ Serhou Guirassy (BD) falló un penal. Ast: 81.365.

-Resutados del sábado:

* Hamburgo 2-Bayern Múnich 2. Goles: 34’ Fábio Vieira, de penal, 53’ Luka Vuskovic (H); 42’ Harry Kane, 46’ Luis Díaz (B). Ast: 57.000.

* Eintracht Frankfurt 1-Leverkusen 3. Goles: 26’ Arthur, 33’ Malik Tillman, 90’ Aleix García (L); 50’ Robin Koch (EF). Exp: 71’ Ellyes Skhiri (EF). Ast: 59.000.

* Hoffenheim 3-Unión Berlín 1. Goles: 42’, 45’ Andrej Kramaric, el 1° de penal, 47’ Diogo Leite, en contra (H); 68’ Rani Khedira (UB). Ast: 19.341.

-Otros resultados: Leipzig 1-Maguncia 2; Bremen 1-M’Gladbach 1; Augsburgo 2-St Pauli 1; Colonia 1-Wolfsburgo 0.

* Top 10: Bayern 51 puntos, Dortmund 45, Hoffenheim 42, Stuttgart 39, Leipzig 36, Leverkusen 35, Friburgo 27, Eintracht 27, Unión Berlín 24, Colonia 23.

-Goleadores: Con 22 goles: Harry Kane (Bayern). Con 11: Deniz Undav (Stuttgart). Con 10: Luis Díaz (Bayern), Michael Olise (Bayern), Tabakovic (Bor. Mönchengladbach).

Fuente: AFP