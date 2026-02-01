Un golazo de escorpión frena al Manchester City

Paso de gigante del Arsenal para ganar la Premier League. Desde casa, Mikel Arteta y los suyos presenciaron cómo el Tottenham les hizo un favor. Con un golazo de escorpión de Dominic Solanke, los ‘Spurs’ remontaron un 0-2 al City que deja a los de Pep Guardiola muy lejos del liderato.

Ya son seis los puntos que tiene de ventaja el Arsenal en la cabeza de la tabla.

Fue casi un día perfecto para los líderes, con Aston Villa, el otro aspirante al título, perdiendo 1-0 en casa ante Brentford, que jugó con 10 hombres.

El Villa se mantuvo a siete puntos del Arsenal, que el sábado había goleado por 4-0 a Leeds United.

El Manchester United anotó un gol de la victoria en el tiempo de descuento a través de Benjamín Sesko para vencer al Fulham por 3-2 y lograr su tercera victoria consecutiva en la liga bajo el mando del nuevo DT Michael Carrick.

Resultados y goleadores:

* Manchester United 3- Fulham 2. Goles: 19’ Casemiro, 56’ Matheus Cunha, 90+4’ Benjamín Sesko (MU); 85’ Raúl Jiménez, penal, 90+1’ Kevin (F). Ast:

* Nottingham 1-Crystal Palace 1. Goles: 5’ Morgan Gibbs-White (N); 45+2’ Ismaila Sarr, de penal (CP). Exp: 45’ Neco Williams (N). Ast: 30.334.

* Aston Villa 0-Brentford 1. Gol: 45+1’ Dango Ouattara (B). Exp: 42’ Kevin Schade (B). Ast: 41.415.

* Tottenham 2-Manchester City 2. Goles: 11’ Rayan Cherki, 44’ Antoine Semenyo (MC); 53’, 70’ Dominic Solanke (T). Ast: 61.337.

-Lunes: 17:00 Sunderland - Burnley (ESPN4).

Resultados del sábado:

* Chelsea 3-West Ham 2. Goles: 7’ Jarrod Bowen, 37’ Crysencio Summerville (WH); 57’ João Pedro, 70’ Marc Cucurella, 90+2’ Enzo Fernández (Ch). Exp: 90+11’ Jean Todibo (WH).

* Liverpool 4-Newcastle 1. Goles: 36’ Anthony Gordon (N); 41’, 43’ Hugo Ekitiké, 67’ Florian Wirtz, 90+3’ Ibrahima Konaté (L). Ast: 60.416.

* Leeds 0-Arsenal 4. Goles: 27’ Martín Zubimendi, 38’ Karl Darlow, en contra, 69’ Viktor Gyökeres y 86’ Gabriel Jesús (A). Ast: 36.858.

* Brighton 1-Everton 1. Goles: 73’ Pascal Gross (B); 90+7’ Beto (E). Ast: 31.419

* Wolves 0-Bournemouth 2. Goles: 33’ Eli Junior Kroupi, 90+1’ Alex Scott (B). Ast: 30.161.

* Top 10: Arsenal 53, Man. City 47, Aston Villa 46, Man. United 41, Chelsea 40, Liverpool 39, Brentford 36, Fulham 34, Everton 34, Newcastle 33.

-Goleadores: Con 20: Haaland (M. City). Con 16: Igor Thiago (Brentford). Con 12: Antoine Semenyo (M. City). Con 10: Hugo Ekitiké (Liverpool).

