Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetas

Tarjeta que acarrea sanción y que el colegiado Isidro Díaz de Mera (comité Castellano-Manchego) le mostró tras un rifirrafe con Ilias Akhomach en el minuto 82 de partido, cuando ‘Vini’ le instó al futbolista del Rayo Vallecano a que abandonara con celeridad el terreno de juego al ser sustituido, con empate a uno en el marcador.

Una amarilla que hace que Vinícius se pierda la visita del Real Madrid a un estadio de Mestalla en el que la pasada temporada fue expulsado, tras empujar al guardameta Stole Dimitrievski, y en el que en la temporada 2022-2023 sufrió cánticos racistas.