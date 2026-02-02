Álvaro Fidalgo se despide: "Orgulloso de ser un mexicano más".

"Hoy me toca despedirme. Hubo muchos momentos en los que pensé firmemente que nunca acabaría, pero como vosotros sabéis bien, me gusta siempre ser sincero e intentar decir lo que siento y en este momento sentí que tenía que aprovechar una oportunidad importante para mí", señaló el mediapunta asturiano, que tiene también la nacionalidad mexicana.

Fidalgo aprovechó para agradecer la relación que ha forjado con la afición y todas las personas que han formado parte de su camino en el América y declaró que "es algo que me da miedo no volver vivir".

También puso de relieve la labor y la confianza que Santiago Solari mostró en él cuando dirigía al equipo, así como la labor de Emilio Azcárraga, presidente del América, por haberle dado la oportunidad de formar parte del club.

A la afición del América le dedicó unas palabras de agradecimiento tras haberle acompañado durante tanto tiempo: "En los momentos malos estuvisteis conmigo y os prometí que nunca me iría sin ser Campeón. Me voy, pero sé que vienen conmigo. Porque una parte de mí se queda aquí".

"No es un adiós, si antes lo tenía claro, después de estos días lo tengo más aún, volveremos a encontrarnos, porque esta es mi casa. Es el club de mi vida y lo va a ser siempre" concluyó en el comunicado el ex del filial madridista.

El Real Betis formalizó el fichaje de Fidalgo a través de un vídeo en redes sociales con un contrato que estará en vigor hasta el año 2030, el jugador se pone a las órdenes de Manuel Pellegrini con el objetivo de suplir a Isco y a Lo Celso en la plantilla, ambos lesionados.