Mirandés, Valladolid y Zaragoza animan el mercado, obligados por sus urgencias en la tabla

Refuerzos con los que el conjunto de la localidad de Miranda de Ebro intentará resolver tanto sus problemas ofensivos como, sobre todo, los defensivos que han convertido a los de Antxon Muneta en el equipo más goleado de la categoría.

Una endeblez defensiva que el Mirandés tratará de solventar con la llegada de los centrales Jorge Cabello, que llega cedido hasta el final de la presente temporada por el Levante, y el serbio Nikola Maras.

El equipo, que tan sólo ha ganado cinco partidos en la presente campaña, también ha reforzado la medular con las incorporaciones de Selvi Clua y Javi Hernández, que llega a préstamo hasta el final del curso por el Espanyol.

El Mirandés ocupó las últimas horas del mercado invernal en reforzar el ataque con las incorporaciones del italiano Diego Sia, procedente del Milan, y Siren Diao, cedido por el Atalanta, que se unieron a la ya sabida del mediapunta marroquí Ali Houary.

Igualmente intensa ha sido la actividad en el Valladolid que presenta hasta seis caras nuevas en su intento de revertir una delicada situación clasificatoria, que deja a los de Luis García Tevenet más cerca del descenso que de los puestos de ascenso a los que aspiraba al arrancar la campaña.

La última, la del lateral francés Clement Michelin, que llegó este mismo lunes cedido por el Racing de Santander, para reforzar una zaga a la que también se han incorporado en este mercado invernal el lateral izquierdo Carlos Clerc y el central Ramón Martínez.

Asimismo el conjunto 'pucelano' tratará de enmendar su falta de pegada con la llegada del delantero noruego Vegard Erlien y el atacante neerlandés Noah Ohio, así como la del extremo charrúa Lucas Sanseviero, que da el salto al Viejo Continente desde el Danubio uruguayo.

Pero el Valladolid no ha sido el único que ha tenido trabajo en los despachos, que vivieron una última jornada frenética en el caso del Zaragoza, que cerró en las últimas horas las incorporaciones del lateral Juan Larios, el central marroquí Jawad el Yamiq y el centrocampista ghanés Mawuli Mensah, procedente del Betis B de la Primera RFEF.

Incorporaciones que se suman a las ya sabidas del extremo serbio Nikola Cumic, que llegó el domingo procedente del Rubin Kazán ruso, y los atacantes Rober González, que ya fue titular el sábado ante el Albacete, y el nigeriano Willy Agada, que pese a ser convocado no salió del banquillo ante el equipo manchego.

Seis refuerzos con los que el Zaragoza tratará de escapar de los puestos de descenso que actualmente ocupa. Una más que las novedades, cinco, que presenta el Granada, entre las que destacan el joven delantero uruguayo Gonzalo Petit.

El internacional sub 20 charrúa llega al conjunto nazarí tras militar la primera parte de la temporada en el Mirandés, con quien anotó cuatro dianas, cedido por el Betis, que pagó el pasado verano 4,5 millones de euros al Nacional de Montevideo por el traspaso del jugador, una de las más firmes promesas del fútbol uruguayo.

Si el Granada confiará en el joven Petit, de tan sólo 19 años, para escapar de la parte baja de la tabla en la que se ha visto atrapada desde el inicio de la temporada, el Racing de Santander confiará en otro adolescente, Manex Lozano, de 18, para reforzar su ataque en la lucha por el ascenso.

Una apuesta que por el momento no ha podido salir mejor al conjunto cántabro, ya que Manex Lozano, que llega cedido por el Athletic de Bilbao, ya ha sumado dos tantos en los apenas cuatro partidos que ha disputado con su nuevo equipo.

El delantero navarro no será la única novedad del líder de LaLiga Hypermotion que se ha reforzado con las llegadas del portero sueco Simon Eriksson, el centrocampista Damián Rodríguez y el atacante georgiano Giorgi Guliashvili.

Los mismos movimientos que ha efectuado otro de los máximos aspirantes al ascenso, Las Palmas, entre los que destaca la llegada del joven delantero Iker Bravo que quiere recobrar en el conjunto canario el protagonismo al que parecía destinado cuando debutó con apenas 16 años en la Bundesliga alemana con el Bayer Leverkusen, tras su paso por el Castilla y el Udinese italiano.

Juventud y desparpajo por la que también ha apostado el Cádiz con la llegada del atacante Antoñito Cordeo, uno de los cuatro nuevos refuerzos del conjunto gaditano, que regresa al fútbol español tras su fugaz paso por el Westerlo belga al que llegó cedido este verano por el Newcastle inglés, el equipo que le fichó tras destacar el pasado año en el Málaga.

Precisamente el conjunto andaluz será uno de los tres únicos equipos, junto con el Eibar y la Real Sociedad B, que no realizará ninguna incorporación en este mercado invernal.

La sensacional trayectoria del equipo malagueño, que vio truncada este lunes una racha seis victorias consecutivas tras caer por 2-1 ante el Mirandés, ha llevado al club a no efectuar ningún movimiento y confiar en el bloque ya existente para tratar de defender los puestos de promoción que actualmente ocupa.