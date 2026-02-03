FIFA: Infantino pide reintegrar a Rusia, pero Ucrania se opone

“Hemos visto estas declaraciones y las celebramos. Ha llegado el momento de reflexionar sobre ellas. Nuestros jugadores, nuestra selección nacional, deben ver sus derechos plenamente restaurados. Esperamos que estas conversaciones se celebren en la FIFA tarde o temprano“, afirmó Peskov.

Infantino argumentó ayer en diálogo con la cadena Sky Sport que la prohibición sobre Rusia debía levantarse y argumentó que la sanción “sólo había generado más frustración y odio”. El presidente de la FIFA añadió que “sería útil que los niños y niñas rusos pudieran jugar al fútbol en otras partes de Europa”.

Los dichos de Infantino generaron enfado en Ucrania, cuyo ministro de Deportes, Matviy Bidnyi, calificó los comentarios del presidente de la FIFA como “irresponsables” e “infantiles”. “Los rusos han asesinado a más de 650 atletas y entrenadores ucranianos durante su agresión a gran escala”, declaró Bidnyi.

“Rusia mató a 679 niños”

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, declaró que “679 niños y niñas ucranianos nunca podrán jugar al fútbol: Rusia los mató”.

“Y sigue matando a más mientras los degenerados morales sugieren levantar las prohibiciones, a pesar de la incapacidad de Rusia para poner fin a su guerra”, completó Sybiga.

Las selecciones y clubes rusos han estado suspendidos de todas las competiciones de la FIFA y la UEFA desde febrero de 2022, tras la invasión de Ucrania.

“La guerra es un crimen, no política. Es Rusia la que politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión. Comparto la postura de la Federación Ucraniana de Fútbol, que también advierte contra el regreso de Rusia a las competiciones internacionales“, remarcó Bidnyi.

“Mientras los rusos sigan asesinando ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tendrán cabida entre quienes respetan valores como la justicia, la integridad y el juego limpio“, concluyó Bidnyi.

Fuente: ANSA