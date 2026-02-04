El mexicano Garcés cree que Aspas renovará una temporada más

“Tiene una oferta abierta, Iago está valorando sus deseos de continuidad. No creo que pase por lo económico. Es cómo se va sintiendo, cuáles sus intenciones, cómo vislumbra su futuro. A Iago no le voy a dar plazos, él decidirá cuando quiera”, afirmó.

En este sentido, dijo ser optimista sobre la renovación del capitán celeste, que termina contrato el próximo 30 de junio.

“Yo creo que se queda, creo que va a firmar otro año. Tengo mucha esperanza, siento una gran afinidad por él y en el campo sigue siendo muy relevante. Me encantaría contar con él otro año”, expuso durante una larga comparecencia ante los periodistas.

Garcés dijo que la situación de Marcos Alonso es “similar” a la de Aspas, y negó que la Juventus presentase una oferta por el internacional español Óscar Mingueza, otro de los jugadores que termina contrato y al que ya presentaron una oferta de renovación.

“Mingueza es una de nuestras piezas más condicionadas”, admitió el director de fútbol del Celta, quien ya ha iniciado las conversaciones con los agentes del defensa sueco Carl Starfelt: “Hay buena predisposición de ambas partes”.

A Garcés no le preocupa el futuro del técnico Claudio Giráldez porque “le queda año y medio de contrato, en cualquier momento nos sentaremos a hablar”, y desveló que el delantero Ferran Jutglà tuvo “muchas ofertas de muchos lugares distintos” para salir en este mercado.

“Nosotros decidimos que se quedara porque tenemos mucha confianza en él”, apuntó el director de fútbol celeste, quien también espera la continuidad de Pablo Durán porque “se lo merece sobradamente”.