El Museo FIFA bate récord con 430.000 visitantes

Además del récord de asistencia, el museo promovido por la FIFA se enorgullece de alcanzar también un récord de más de 9 millones de interacciones con su contenido digital en redes sociales a nivel mundial, ha detallado este miércoles en un comunicado.

"Ahora, a medida que nos acercamos al décimo aniversario del FIFA Museum en el año del Mundial, la emoción va en aumento. Esperamos conectar con muchos más aficionados al fútbol a través de nuestras diversas exposiciones y eventos en torno al torneo" señaló Marco Fazzone, director general del Museo FIFA.

La FIFA, en Zúrich, presentó una dinámica exposición que exploraba cómo la tecnología está apoyando al fútbol dentro y fuera del campo. Tras su éxito en la localidad suiza, el museo se prepara para ir al Science World de Vancouver, Canadá, en mayo.

Durante la semana final del primer Mundial de Clubes de la FIFA, el museo presentó "The Legacy Tunnel" en Nueva York, ofreciendo a los aficionados una experiencia sobre la nueva era del fútbol mundial de clubes en el Michelob Ultra Pitchside Club.

En Rabat (Marruecos), una exposición temporal rindió homenaje "a las campeonas y a los talentos emergentes que han contribuido a definir el fútbol femenino".

El FIFA Museum conmemoró el 120 aniversario de la institución con una exposición conmemorativa en Asunción (Paraguay) durante el 75.º Congreso de la FIFA.