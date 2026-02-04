La Comisión Europea contradice a la FIFA sobre la posibilidad de levantar el veto a Rusia

Micallef interpeló directamente a Infantino a través de su cuenta en la red social 'X' y le recordó que los valores "no son negociables". "El deporte no existe en el vacío. Refleja quiénes somos y lo que elegimos defender", añadió.

Infantino aseguró el lunes, durante una entrevista en la cadena británica Sky, que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, se debería hacer "al menos" en categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

"Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló Infantino.

Estas palabras fueron rechazadas por el comisario europeo, que recordó que la seguridad pública, la claridad y los símbolos "importan".

"Permitir que los agresores regresen al fútbol mundial como si nada hubiera pasado ignora los verdaderos riesgos de seguridad y el profundo dolor causado por la guerra. Banderas, uniformes e himnos representan estados, acciones y valores. La normalización es inaceptable", subrayó Micallef.

Asimismo, insistió en la importancia del fútbol para el deporte e invitó a unirse al diálogo a aficionados, sindicatos y partes interesadas para "establecer límites claros de lo aceptable en el deporte".

"El fútbol marca el tono del deporte mundial. Otros deportes, federaciones y Estados miembros de la UE ya han expresado serias preocupaciones. Estas decisiones deben tomarse mediante debates colectivos, evaluaciones de riesgos y deben establecerse límites claros", añadió.

"Con la llegada de Milán Cortina 2026, celebraremos el poder del deporte para unirnos. Pero lo que suceda después es igual de importante. Debemos unirnos, dentro de la UE y fuera de ella. Reafirmar el Modelo Europeo del Deporte: Responsabilidad. Solidaridad. Respeto a nuestros valores", continuó.

Micallef terminó con un mensaje claro en contraposición a Infantino: "No todo es negociable".