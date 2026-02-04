Negreira pide al juez otra exploración forense porque ha empeorado su deterioro cognitivo

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, Daniel Pérez-Esqué, abogado de Negreira, argumenta que este sufre un deterioro cognitivo que le impide "defenderse con todas las garantías" en el proceso penal abierto, por lo que reclama que lo examine un forense para que la jueza decida si lo expulsa de la causa por demencia.

Negreira, junto a los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros, está investigado por los más de 7 millones de euros que cobró del FC Barcelona entre los años 2001 y 2018, pagos que la Fiscalía sospecha están vinculados con la corrupción deportiva.

El exvicepresidente del CTA fue explorado por médicos forenses en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña en el año 2023, poco después de que se abriera el caso Negreira, y el juez que instruía entonces el caso concluyó que conservaba las facultades mentales para ser juzgado, pese a sufrir algún deterioro cognitivo por su avanzada edad.

En su escrito, la defensa de Negreira subraya que, en su informe de enero de 2024, los médicos forenses concluyeron que el investigado presentaba un deterioro cognitivo leve, pero que un reciente informe de la Fundación ACE -centro internacional de referencia en el tratamiento del Alzheimer- sostiene que su situación ha empeorado.

En concreto, los especialistas de la Fundación ACE mantienen que Enríquez Negreira sufre un grado de deterioro cognitivo 5 - en la escala GDS de Reisberg-, lo que supone un nivel de "demencia moderada".

"Es indiscutible el deterioro que ha sufrido en este periodo de tiempo y la necesidad de producir nueva valoración forense", añade el escrito.

Negreira fue citado como investigado en marzo de 2024, en una comparecencia en la que se acogió a su derecho a no declarar.