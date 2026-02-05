El Betis encaja cinco goles en casa en un partido de Copa por cuarta vez en un siglo

Fue febrero de 1926, hace justo cien años, cuando el Betis disputó el primero de los 225 encuentros de la Copa del Rey que ha jugado en su historia como local y no fue hasta tres lustros después, en mayo de 1941, cuando encajó cinco goles en casa, también frente al Atlético de Madrid, entonces Atlético Aviación.

En aquella edición, en la ida de los octavos de final, y los colchoneros lograron su pase a cuartos al batir por 1-5 a un Betis que, sin embargo, se adelantó mediante Caballero para después sucumbir ante el doblete Campos y el triplete de Pruden.

La mayor goleada encajada por el Betis en casa en la historia de la Copa fue el 0-6 que le metió el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la campaña 58-59, cuando Kocsis marcó los cuatro primeros tantos blaugranas antes de que Eulogio Martínez y Segarra remachasen el tanteo.

Ya en el siglo XXI, en la vuelta de los dieciseisavos de la edición 2017/18, el Cádiz venció por 3-5 en el Benito Villamarín un encuentro en el que Boudebouz y Tello -2- marcaron los goles locales e hicieron los tantos visitantes Barral, Dani Romera -2-, Aitor García y Kecojevic.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy