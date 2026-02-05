El exfutbolista argentino Omar Pérez sufre un infarto en Bogotá y se encuentra "estable"

"De esta también vamos a salir... Con dolor pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron... Fue a tiempo y rápido, si no...", expresó este jueves Pérez, de 44 años, en Instagram, donde publicó una foto en la que aparece hospitalizado.

El equipo del exfutbolista, que también jugó en el Boca Juniors y el Banfield de su país, señaló en un comunicado que Pérez "acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho".

"Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna", añadió la información.

Igualmente, el equipo de Pérez señaló que el exjugador, que en Colombia también militó en el Junior de Barranquilla y el Real Cartagena, permanecerá en observación durante cinco días en la Clínica Marly y que "gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico".

El creativo argentino es uno de los mayores ídolos de Santa Fe, club con el que ganó tres títulos de liga (2012, 2014 y 2016), tres de Superliga (2013, 2015 y 2017), uno de Copa Colombia (2009), otro de la Copa Sudamericana (2015) y uno más de la Copa Suruga Bank (2016).

Igualmente obtuvo dos títulos de la Copa Libertadores (2000 y 2001) y uno de la Copa Intercontinental (2000) con Boca Juniors.

Pérez también pasó por el Jaguares de Chiapas mexicano, así como por el Independiente Medellín y el Patriotas colombianos.

Se retiró como futbolista en 2019 en Independiente Santa Fe.