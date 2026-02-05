El finlandés Koski, nuevo fichaje del Alavés de Coudet: Soy un defensa versátil y agresivo

Koski se mostró impaciente en rueda de prensa por empezar a entrenar con sus compañeros del Alavés, que dirige el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, cuando se recupere de una pequeña lesión en el menisco de su rodilla que sufrió en el último partido disputado con el NK Istra antes de Navidad.

“LaLiga es una de las competiciones mas prestigiosas del mundo”, dijo motivado Koski, que espera subir su nivel “lo máximo posible”. Su versatilidad le permite jugar en toda la zona defensiva y espera lucir el dorsal 16 en breve.

Llega a Vitoria con una cesión hasta final de temporada para reforzar una defensa en la que confía participar. “Daré lo mejor de mí en todos los entrenamientos porque no lo concibo de otra manera. Me toca trabajar duro e intentaré convencer al entrenador”, avisó el zaguero.

Estuvo acompañado por el director deportivo del club vasco, Sergio Fernández, que ensalzó al futbolista. “Nos va a dar todo lo que le falta al equipo por cubrir. Tiene un gran nivel futbolístico y en otro club ya habría tenido un mayor impacto”, expresó convencido.

Ville Koski, procede del NK Istra, propiedad del Deportivo Alavés, y es el segundo jugador que llega directamente al club vitoriano desde la entidad croata. Por este motivo, Fernández celebró que “la evolución del proyecto Istra está empezando a dar sus frutos”.

El Alavés fue eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey de España a manos de la Real Sociedad (2-3).