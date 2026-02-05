El Valencia ficha al central Justin de Haas para incorporarse en verano

“Estamos trabajando ya en el verano, hemos fichado a Justin de Haas y tenemos otro jugador muy cerca de estar fichado”, dijo este miércoles en la rueda de prensa para analizar el mercado de invierno.

Internacional con las categorías inferiores de Países Bajos, se formó en el AZ Alkmaar de su país, un club de cuya cantera pasó a la del PSV Eindhoven.

Tras jugar en el equipo sub 21 de esta entidad y algunas cesiones, firmó por el Lokomotiv Zagreb Croata y, más tarde, por el Famalicao portugués, en el que milita actualmente pero con el que acaba contrato en junio.

De Hass acaba de cumplir 26 años, mide 1,94 centímetros y es zurdo. Juega generalmente de central, pero también lo ha hecho como lateral por ese lado de la zaga. El defensa ha firmado un contrato multianual con el Valencia.

