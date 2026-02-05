El Valencia fue derrotado tres veces en Mestalla por el Madrid en los últimos once años

Aunque el resultado más reciente es una victoria visitante, en los últimos años el Real Madrid ha sufrido en Mestalla. El equipo madrileño ha pasado de ganar cinco veces consecutivas en el estadio del Valencia entre el 2009-10 y 2013-14 a solo poder ganar en tres ocasiones en los últimos once años.

Pese al momento histórico que vive el Valencia, derrotó al Real Madrid por 4-1 en la temporada 2020-21 y por la mínima en la 2022-23 cuando se jugaba la permanencia con Rubén Baraja.

En aquel encuentro, que acabó con 1-0 en el marcador, el delantero del Real Madrid Vinícius, que acabó expulsado, denunció previamente insultos racistas por parte de algunos seguidores. Tras identificar la Policía y el Valencia a tres de ellos se abrió un proceso judicial por el que fueron condenados a ocho meses de cárcel.

Entre los empates, destaca el 2-2 de la temporada 2023-24 que acabó con polémica arbitral y Jude Bellingham expulsado al ver que su gol en el momento en el que el árbitro señalaba el final del partido no subía al marcador.

La última visita del Real Madrid a Mestalla fue en la jornada 12 de la pasada temporada en un partido que había sido aplazado por la dana de octubre y se celebró el 3 de enero de 2025.

El equipo de Carlos Corberán, que debutó ese día en el banquillo, llegaba en la última posición de la tabla con 13 puntos, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti era segundo con 43 puntos.

El Valencia se adelantó con un gol de Hugo Duro antes de la media hora de partido, pero en los minutos finales los goles de Luka Modric y Jude Bellingham salvaron al Real Madrid.

Los madridistas remontaron para ponerse líderes tras un penalti fallado de Bellingham, un gol anulado a Mbappé y una roja directa a Vinícius, que le dejó con diez. El Valencia aguantó el asedio del Madrid junto, con una línea de cinco, hasta que no pudo más.

Por parte del Valencia jugaron Dimitrievski, Foulquier, Cristhian Mosquera, César Tárrega, Yarek Gasiorowski (Jesús Vázquez), Javi Guerra (Hugo Guillamón), Enzo Barrenechea, André Almeida (Dani Gómez), Luis Rioja, Diego López (Canós) y Hugo Duro.

Por parte del Real Madrid jugaron Courtois, Lucas Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy (Camavinga), Valverde, Ceballos (Modric), Rodrygo (Brahim Díaz), Bellingham (Asencio), Mbappé y Vinícius.

Las otras dos victorias del Real Madrid se produjeron en la temporada 2021-22 (1-2) y 2017-18 (1-4).

El balance de los 90 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en Mestalla es de 38 victorias del Valencia, 24 empates y 28 derrotas.