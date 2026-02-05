Enzo Fernández crece con Rosenior: nominado a mejor jugador de enero en la Premier

El centrocampista ha marcado tres goles y repartido una asistencia en los cinco partidos que ha disputado en enero, incluyendo el tanto del empate en el Etihad Stadium contra el Manchester City y el gol de la victoria en el tiempo de descuento contra el West Ham United.

Con ocho goles en Premier League, esta ya es la temporada más prolífica del argentino desde que llegó a Europa y está a solo un gol de desempatar con su último curso en River Plate. Además, es el segundo máximo goleador del Chelsea en el campeonato doméstico, solo superado por las nueve dianas de Joao Pedro, mientras que entre todas las competiciones suma once tantos por los doce del brasileño.

Desde la salida de Enzo Maresca el pasado 1 de enero, Enzo no conoce la derrota en liga, ni con el técnico interino que dirigió al Chelsea contra el Manchester City ni en los tres duelos posteriores que ha dirigido Liam Rosenior.

Con el técnico inglés, además, Enzo ha vuelto a jugar en el centro del campo junto a Moisés Caicedo, en lugar de ser un '10' que despliegue su juego más cerca del área.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argentino competirá por este galardón contra Yasin Ayari, del Brighton & Hove Albion; Patrick Dorgu, del Manchester United; Igor Thiago, del Brentford; Florian Wirtz, del Liverpool; Junior Kroupi, del Bournemouth; Crysencio Summerville, del West Ham United; y Harry Wilson, del Fulham.

El galardón se dará a conocer la semana que viene y estará basado en las votaciones de un panel de expertos y del público. El galardón sucederá a Dominic Calvert-Lewin, del Leeds United, que se llevó este premio en diciembre.