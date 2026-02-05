Gourlay asegura que tiene "plena confianza" en Corberán y asume "toda la resposabilidad"

“Carlos es el entrenador. No sé cuantas veces lo tengo que decir. Tenemos 25 jugadores que nos harán escalar posiciones. Carlos tiene contrato”, respondió el dirigente valencianista después de varias preguntas enfocadas en la figura del entrenador en la rueda de prensa que concedió para analizar el mercado invernal.

"El entrenador es el objetivo fácil en el mundo del fútbol cuando la cosas no van bien, pero yo asumo toda responsabilidad”, afirmó. “No es solo cosa del entrenador, del cuerpo técnico, de los jugadores, es de todos los que estamos involucrados en el equipo. Tenemos que seguir trabajando como un equipo. Este club necesita estabilidad y debemos seguir este camino”, explicó.

Gourlay insistió en la necesidad de dar continuidad al proyecto. “Debemos buscar estabilidad y no se consigue cambiando de entrenador de manera regular. Es mi opinión y la de la junta. Vemos que las cosas están mejorando y, por eso, creo que tenemos que seguir en este mismo camino y los resultados mejorarán”, auguró.

“Tengo plena confianza en Carlos y toda la confianza en el equipo. Creo que con los nuevos fichajes hemos reforzado nuevas posiciones. Piso el campo de entrenamiento todos los días, me reuno con el entrenador y cuerpo técnico y veo el trabajo que hace cada día”, agregó.

En el día de su llegada al club, Gourlay dijo que decidió trabajar en el Valencia por tres motivos: el proyecto, el Nou Mestalla y el entrenador. Sobre cómo avanzan estas tres cuestiones, dijo: “Esto es un proyecto y necesita estabilidad. El Nou Mestalla avanza acorde a los plazos acordados, Corberán va a seguir y yo también. La presión no se va a interponer en mi camino”.

“Sigo confiando en el entrenador, hay una diferencia entre paciencia y estabilidad. La paciencia se debe sustentar en hechos, pero se necesita tiempo. Empecé a hablar de las distintas ventanas de fichajes, hemos cubierto dos, y no solo traemos jugadores de referencia, sino también para futuras ventanas. Espero que se vean los cambios que hacemos en el equipo, pero la realidad es la que es, nuestra posición en la tabla”, agregó.

Asimismo, Gourlay dijo que está “ligeramente defraudado” por la clasificación, pero reiteró que el equipo les va a hacer "escalar posiciones”. Después de mencionar en dos ocasiones que el trabajo del equipo les hará mejorar en la clasificación, a la tercera también dijo que Corberán les hará hacerlo.

Preguntado por si teme el descenso, dijo que "en la liga actual hay doce, catorce equipos que se encuentran en una situación similar" a la del Valencia. "De lo que nos tenemos que asegurar es que seguimos mejorando y ascendiendo posiciones en la tabla. Tenemos que seguir trabajando. Tengo confianza plena de que tenemos la plantilla necesaria para ello”, reiteró.

Además, el director general de fútbol dijo que un descenso no es algo que tengan previsto: “En el mundo del fútbol siempre hay que planificar cualquier posible eventualidad, pero la eventualidad del descenso no es una en la que pensemos cada día”.

“Siempre miramos hacia arriba. La realidad es que ahora mismo, junto a otros doce clubes, estamos en una pelea en la que nos tenemos que imponer. Debemos seguir planificando para el futuro, pero seguir siendo positivos como club y serán los 25 jugadores los que permitirán que el club siga mejorando. Deben de estar al nivel”, agregó.

Por último, Gourlay aseguró que a ellos también les duele la situación del equipo. “No es fácil cuando se pierde, pero el equipo debe recuperarse rápidamente y centrarse en el siguiente partido. La clave es que sigamos en nuestro camino”, señaló.

“Estoy seguro de que los resultados llegarán y seguiremos ascendiendo en la tabla, tengo fe en mi equipo, jugadores y su compromiso, pero no podemos seguir haciendo cambios, el club requiere estabilidad”, aseguró.