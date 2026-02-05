Johnny Cardoso, baja de última hora por “una lesión muscular de bajo grado”

El futbolista apuntaba al once titular hasta la sesión de este miércoles, cuando debió abandonarla antes de tiempo por unas molestias, con lo que Koke Resurrección ocupó su lugar en los ensayos del técnico para la alineación en el duelo en La Cartuja.

Las pruebas han confirmado la dolencia de Johnny, que lo dejará también fuera del próximo choque de Liga, también contra el Betis, el domingo en el Metropolitano, con lo que no podrá jugar contra su exequipo, del que fue traspasado el pasado verano al Atlético.

El medio centro estadounidense se suma en la lista de bajas para el partido de este jueves a Alexander Sorloth, por el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado sábado ante el Levante.

El resto de efectivos están disponibles para Diego Simeone.

