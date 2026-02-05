Julián, suplente en el debut se Lookman; Chimy Ávila sigue en un once con Fornals

El argentino Chimy Ávila se mantiene en el once del Betis, al que regresa el meta Adrián San Miguel, el argentino Valentín Gómez en el lateral zurdo y Pablo Fornals, mientras que Diego Simeone hace ocho cambios, con Antoine Griezmann y el debutante Ademola Lookman en punta. Julián Alvarez es suplente.

El técnico bético, el chileno Manuel Pellegrini, saca una alineación con esas tres variaciones con respecto al triunfo en LaLiga ante el Valencia (2-1), en lugar del portero Álvaro Valles, el lateral suizo Ricardo Rodríguez y el medio Sergi Altimira. Su nuevo fichaje, el centrocampista hispanomexicano Álvaro Fidalgo, se queda de inicio en el banquillo.

En el Atlético, el argentino 'Cholo' Simeone cambia su once con ocho novedades respecto al que empató 0-0 en Liga en el campo del Levante, con la entrada de su compatriota Juan Musso, el cancerbero habitual en la Copa, y de Marc Pubil, el eslovaco David Hancko, Koke Resurrección, Álex Baena, el argentino Giuliano Simeone, Griezmann y Lookman.

Sustituyen en el equipo titular al esloveno Jan Oblak, los franceses Le Normand y Lenglet, el argentino Nahuel Molina, el estadounidense Johnny Cardoso -ex del Betis- por lesión, los argentinos Nico González y Thiago Almada, y el noruego Alexander Sorloth, también lesionado. Sólo repiten Ruggeri, Llorente y Pablo Barrios, recuperado de una contractura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Betis sale con Adrián; Aitor Ruibal, Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Abde; y Chimy Ávila.

El Atlético de Madrid juega de inicio con Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena; Lookman y Griezmann.