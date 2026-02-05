Trent y Mendy, listos para Mestalla; Carvajal, Rüdiger y Rodrygo se entrenan al margen

Arbeloa prolongó la particular 'pretemporada' que está realizando en unos días en los que está aprovechando la ausencia de partido entre semana para aumentar la carga de trabajo. Después de dos días y medio de descanso para los jugadores y la sesión de tres horas del miércoles, con el test físico con máscaras de hipoxia, el jueves se entremezcló el trabajo físico con la presencia de balón.

Los jugadores del Real Madrid iniciaron la mañana en el gimnasio con trabajo de fuerza y, sobre el césped, realizaron ejercicios con balón, trabajo táctico para que Arbeloa siga inculcando los cambios que desea realizar en el juego y partidos en un campo de reducidas dimensiones. La sesión se cerró con series de carrera.

No se ejercitó, además de los lesionados Éder Militao y Jude Bellingham, David Alaba por un proceso gripal que le ha provocado fiebre, por lo que guarda reposo en su domicilio. Según informan a EFE fuentes del club, tampoco estuvieron en el grupo Rodrygo Goes, que se ejercitó en solitario en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid por precaución, ni Dani Carvajal y Antonio Rüdiger.

El capitán y el central alemán están realizando un plan personalizado de trabajo diseñado por Antonio Pintus, con el objetivo de afinar su estado de forma lo máximo posible esta semana. Se espera su regreso al grupo el viernes o el sábado para que puedan entrar en la convocatoria de Arbeloa para enfrentarse al Valencia en Mestalla (domingo, 21:00 horas).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El brasileño Rodrygo se podrá sumar a la dinámica de grupo el viernes, en la sesión que completará el Real Madrid desde las 11:00 horas, en la que ya se rebajará la carga física y Arbeloa comenzará a realizar pruebas para dar forma al equipo titular que arranque en Valencia.

Con las bajas de Vinícius, por sanción, y Bellingham, por lesión, se le caen dos 'intocables' a Arbeloa para los que debe encontrar sustitutos. Las buenas sensaciones de Trent Alexander Arnold en la sesión del jueves le dan opciones de titularidad en Mestalla, en pugna con Carvajal y si Fede Valverde regresa al centro del campo.

En ataque, Rodrygo se perfila titular y Brahim también pugna por una plaza si Franco Mastantuono pierde su estatus de titular.