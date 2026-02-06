El Barcelona anuncia las renovaciones de Clara Serrajordi y Aïcha Cámara hasta 2028

Clara Serrajordi, de 18 años de edad, se ha desarrollado en las categorías base del FC Barcelona y la temporada pasada dio el salto a la élite junto con el primer equipo.

Sus actuaciones con el Barça Atlètic llamaron la atención del técnico Pere Romeu que la incluyó en las dinámicas del primer equipo y debutó oficialmente el 7 de febrero de 2025 en las semifinales de la Copa Cataluña.

En paralelo, Serrajordi se proclamó campeona de Europa sub-19 con la Selección Española en el verano de 2025, con una actuación destacada en la final ante Francia (4-0), donde anotó un gol y dio dos asistencias.

La jugadora ha respondido a esta confianza con su gran fútbol dentro del terreno de juego, llegándose a consolidar dentro de la plantilla.

El acto de renovación se llevó a cabo en las instalaciones del Spotify Camp Nou junto con el directivo responsable del equipo femenino, Xavier Puig. Tras la firma la jugadora se mostró "muy feliz" y afirmó que para ella es un "sueño" firmar con el club de su vida y expresó su deseo dentro del club; "espero poder jugar muchos partidos en el Camp Nou y ganar partidos especiales".

Junto a la renovación de la centrocampista, se une la de la defensa Aïcha Cámara, que también desarrolló su fútbol en La Masía y fue creciendo hasta que debutó oficialmente con el primer equipo el mismo día que Clara Serrajordi, el 7 de febrero de 2025 en la Copa de Cataluña.

Por su parte también fue campeona de Europa con la Selección Española sub-19 en el verano de 2024 y en 2025, jugando todos los minutos del campeonato y fue incluida en el equipo ideal del torneo.

Finalmente, Pere Romeu la incluye en la plantilla del primer equipo esta misma temporada, donde ha respondido a un nivel alto y sirve como rotación en partidos claves.

"Para mí esta renovación es un sueño hecho realidad, porque el Barça es toda mi vida. Siempre estaré dispuesta a ayudar al equipo en la posición que me necesiten", declaró la jugadora tras el acto de renovación en el Camp Nou.

El Barcelona con estas dos renovaciones asegura el futuro del centro del campo y la defensa para seguir peleando por todas las competiciones esta temporada, donde ya sumó el primero, la Supercopa de España ante el Real Madrid por 0-2.