El fichaje de Álvaro Fidalgo saca al argentino Lo Celso de la lista europea del Betis

Lo Celso sufrió, el pasado 22 de enero contra el PAOK griego, una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior del muslo derecho, si bien la recurrencia de sus dolencias musculares ha propiciado que los servicios médicos del Betis se muestren muy prudentes con los plazos de su vuelta a la actividad.

De este modo, el cuerpo técnico que lidera el chileno Manuel Pellegrini ha decidido que sea él quien, para dar entrada a Fidalgo, salga de la lista A de inscritos para la competición europea, en la que el Betis tiene a 24 jugadores en vez de los 25 permitidos debido a que sólo tres cumplen el requisito de haber sido formados en su cantera: los porteros Álvaro Valles y Adrián San Miguel y el lateral zurdo hispanodominicano Júnior Firpo.

El Betis, según informó este viernes en un comunicado, afrontará a mediados de marzo la eliminatoria de octavos de final con los porteros Adrián, Valles y Pau López; y los jugadores de campo Bellerín, Aitor, Bartra, Llorente, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Júnior, Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fidalgo, Fornals, Antony, Isco, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Cucho Hernández y Bakambu.

Además, otros jugadores de los escalafones inferiores del club, pero integrados plenamente en la dinámica del primer equipo como el lateral derecho Ángel Ortiz y el atacante Pablo García, podrán contar para Pellegrini al formar parte de la lista B.

