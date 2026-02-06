Freeman: Ya he demostrado mi nivel, ahora quiero demostrar que puedo ser bueno en la Liga

"Ya he demostrado mi nivel, quería demostrar que puedo ser un buen jugador en LaLiga. Me fío de mis habilidades, por eso vengo a jugar aquí a un equipo fantástico como el Villarreal", destacó en una rueda de prensa el jugador de 21 años

"Lo que quiero es tener confianza, quiero demostrar con los compañeros, hacer todo eso", añadió. Freeman agradeció la confianza del club en él, plasmada en un contrato hasta 2032.

Preguntado por las diferencias entre el juego en España y en Estados Unidos dijo que fundamentalmente es la velocidad.

"Aquí se juega más rápido, tengo que tomar decisiones más rápido y voy a enfrentarme a extremos muy rápidos pero también tengo que llegar al ataque. Tengo que acostumbrarme a este estilo de juego para ayudar al equipo", señaló.

"Siento que me gusta marcar los goles y con la posibilidad de marcar, también puedo dar asistencias. Quiero ser más preciso con los centros y mejorar cuando a tiro a puerta, también en defensa puedo mejorar, ganar muchos duelos en defensa. Marcelino me habla mucho de esto", explicó.

El norteamericano dijo que estará preparado cuando el técnico le reclame. "Voy a demostrar a entrenador que estoy listo para hacer lo que me pida, quiero tener el impacto de cualquier manera posible", indicó.

Por su parte, el consejero delegado del club Fernando Roig Negueroles dijo que era un jugador al que seguían "desde hace tiempo" y que la lesión de Juan Foyth aceleró su llegada.

"Ha sido elegido mejor jugador joven de la MLS, está jugando con la selección absoluta con su país y en tres o cuatro meses va a jugar el Mundial. Estamos contentísimos con su aportación y creemos que va a ser un jugador muy importante a corto y medio plazo", señaló.

"Es un jugador al que seguimos desde el verano pasado, teníamos la intención de incorporarlo, y con la lesión importante de Foyth, aceleramos el proceso, Creo que va a dar un buen rendimiento y si está aquí ya puede adaptarse y aprender el idioma", señaló Roig Negueroles que dijo que ya habla bien castellano.