Héctor “Tito” Villalba, nuevo jugador de Barcelona de Guayaquil

El futbolista de 31 años admitió ante los medios que, en el inicio de esta nueva etapa, le ha sorprendido el fervor de la hinchada que rodea al conjunto dirigido por el estratega venezolano César Farías. “Su estadio se llena siempre; esa es una inyección que motiva a cualquier jugador”, señaló con precisión.

Lea más: Arsenal, contra el Sunderland de Omar Alderete

La trayectoria de Villalba inició en el profesionalismo con San Lorenzo, club donde debutó en 2012 y del cual partió en 2016 hacia el Tijuana de México. Posteriormente, entre 2016 y 2020, compitió en el Atlanta United de Estados Unidos, para luego desempeñarse en Libertad (2020-2024) y registrar un paso reciente por Peñarol el año pasado. En su historial suma más de 370 partidos, 70 goles y 60 asistencias. Asimismo, cabe destacar que en septiembre de 2018 recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de Paraguay.

NUEVO DESTINO ⚽️



🔶Héctor "Tito" Villalba, últimamente en Peñarol de Montevideo, es nuevo jugador de Barcelona de Guayaquil.



📲 https://t.co/jYbjtk6jpupic.twitter.com/FzQV3yKCXw — ABC Deportes (@ABCDeportes) February 7, 2026

En el cuadro torero, Villalba compartirá vestuario con sus compatriotas argentinos Darío Benedetto, Matías Lugo, Milton Céliz y Tomás Martínez, además del paraguayo Javier Báez y el uruguayo Sergio Núñez. El calendario de Barcelona iniciará formalmente el 18 de febrero, cuando reciba a Argentinos Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores, apenas tres días antes de su estreno en la LigaPro de Ecuador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy