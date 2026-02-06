Arsenal, contra el Sunderland de Alderete

Los Gunners tendrán que estar en alerta ante los Black Cats, que tiene como figura al zaguero paraguayo Omar Alderete, en plena pugna por un puesto europeo.

Los Citizens no juegan hasta el domingo y lo hacen en Anfield frente a el vigente campeón, un Liverpool revitalizado tras una última semana con diez goles a favor, contra el Qarabag (6-0) y el Newcastle (4-1).

Programa de partidos:

* Viernes: Leeds 3-Nottingham 0. Goles: 26’ Jayden Bogle, 30’ Noah Okafor, 49’ Dominic Calvert-Lewin (L); 86’ Lorenzo Lucca (N).

Sábado: 09:30 Manchester United - Tottenham (ESPN); 12:00 Arsenal-Sunderland (Disney+); 12:00 Bournemouth - Aston Villa (ESPN2); 12:00 Burnley-West Ham; 12:00 Wolverhampton - Chelsea; 12:00 Fulham - Everton; 14:30 Newcastle - Brentford (ESPN2).

Domingo: 11:00 Brighton - Crystal Palace (ESPN); 13:30 Liverpool - Manchester City (ESPN).

* Top 10: Arsenal 53 puntos, Manchester City 47, Aston Villa 46, Manchester United 41, Chelsea 40, Liverpool 39, Brentford 36, Sunderland 36, Fulham 34, Everton 34.