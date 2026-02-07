1-2. El Everton agua el sueño europeo de Raúl Jiménez

El delantero azteca contribuyó al 1-0, con un remate que Vitali Mykolenko se metió en su propia portería, pero no pudo evitar que su equipo fuera remontado en unos quince últimos minutos para olvidar.

Pese a que el Fulham llegó con ventaja al cuarto de hora final, Kiernan Dewsbury-Hall igualó el encuentro en la redención de Mykolenko. El lateral ucraniano ganó línea de fondo y puso un centro raso con el que Dewsbury-Hall batió a Bernd Leno.

Poco tiempo después, fue el propio Leno el que cometió un error tremendo al meterse en su propia puerta un córner. El alemán no pudo blocar bien la pelota y le costó un punto a su equipo, que se queda con 34 puntos en décima posición, tras haber perdido tres de los últimos cuatro partidos.

El Everton pega un pequeño empujón en la tabla y se pone con 37 unidades, a seis de las posiciones europeas.

