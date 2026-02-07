Cientos de aficionados del Rayo piden "indignados la inhabilitación" de Raúl Martín Presa

La suspensión del partido de este sábado frente al Real Oviedo para "garantizar la integridad de los futbolistas" por el estado del césped y el comunicado que ayer mandó la primera plantilla del Rayo exigiendo "condiciones dignas de trabajo" han provocado que la afición franjirroja, que lleva años criticando la gestión de Presa, salga a la calle para protestar contra el máximo mandatario.

"Las causas que reclamamos llevamos haciéndolo toda la vida desde que Raúl Martín Presa adquirió la mayoría accionarial del Rayo Vallecano. Hay un nulo mantenimiento del estadio, la presión de la Comunidad de Madrid demuestra que el Rayo tiene que mantener una serie de cumplimientos para que el club pueda ejercitar aquí su labor profesional de fútbol y ese cumplimiento es papel mojado", dijo Raúl Díez, que ejerció de portavoz de los aficionados.

"Las instalaciones son una absoluta ruina. El estadio está abandonado y este hombre está reclamando uno nuevo cuando no es capaz de gestionar un estadio que tiene cincuenta años y tampoco es capaz de gestionar una ciudad deportiva nueva, que es del 2010 y que está en la más absoluta ruina", confesó.

"Lo que pedimos es la inhabilitación de este presidente y también que LaLiga actúe de fondo contra una persona que nos está poniendo en ridículo y en vergüenza no solo del fútbol español sino de todo el fútbol europeo. Esto es la gota que colma el vaso. Nosotros llevamos protestando contra la situación institucional que lleva manteniendo el Rayo Vallecano desde hace quince años y es que cada vez va a más, el primer equipo no puede ni entrenar en la Ciudad Deportiva", declaró.

El portavoz de la afición habló del perjuicio que se ha hecho a la masa social del Oviedo, con un desplazamiento ya realizado y sin venta por internet.

"Nos solidarizamos con ellos porque gente que sigue a su club, siendo colista, que ha pagado un dineral por viajar, hoteles, transporte, el estar aquí, nos parece completamente injusto que cuatro horas antes con 300 personas se suspenda. A nosotros también nos gusta viajar con nuestro equipo y ver a nuestro equipo lejos de nuestro estadio y muchas veces por este incompetente tampoco podemos", manifestó.

"El club está abandonado a su suerte de la mano de Dios por un incompetente que está en el palco. Queremos que, por el bien del Rayo, Presa pase a ser historia. La historia más negra de nuestro conjunto. Es una persona que tiene la mayoría accionarial y no sabemos que solución hay. Hemos pasado de ser entidades deportivas a ser meras empresas. Nosotros vamos a seguir presionando en la medida de nuestras posibilidades", apuntó.

"Consideramos culpables también a LaLiga de Javier Tebas, que permite que haya clubes que están manchando la imagen de nuestro fútbol en todo el continente. Estamos muy cansados. El partido frente al Atlético no sabremos si se podrá jugar porque con estas instalaciones tercermundistas tenemos dudas de que se pueda desarrollar. No sabemos la repercusión de esto. Puede acabar con el Rayo Vallecano en Segunda, por pérdidas de puntos, sanciones, diversos motivos", dijo.

"Es normal que el Oviedo inicie las acciones que considere oportunas. Nosotros no tenemos nada que decir, eso ya lo decidirán los estamentos deportivos. Lo que si queremos incidir es que en una temporada histórica donde estamos clasificados en octavos de la Liga Conferencia que se vea embarrada por esta gestión que es tercermundista", concluyó.