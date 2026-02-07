Dortmund se sitúa a tres puntos del Bayern Múnich

El volante alemán Julian Brandt (38) y el delantero guineano Serhou Guirassy (88’) marcaron los goles del conjunto de la cuenca del Ruhr, que cuenta por victorias sus cinco últimos partidos de liga y que no pierde en la competición doméstica desde el 18 de octubre, precisamente ante un Bayern en una inercia más negativa, con una derrota y un empate en las dos últimas fechas.

En la zona baja, el Maguncia escapó de la quema tras su victoria -tercera consecutiva- por 2-0 ante el Augsburgo con doblete de Nadiem Amiri.

La sorpresa del día se produjo en Hamburgo, donde el Stuttgart, cuarto de la Bundesliga, perdió en la cancha del penúltimo, el St. Pauli (2-1) .

Resultados y goleadores

* Wolfsburgo 1-Borussia Dortmund 2. Goles: 38’ Julian Brandt, 87’ Serhou Guirassy (BD); 52’ Konstantinos Koulierakis (W). Ast: 28.917.

* St. Pauli 2-Stuttgart 1. Goles: 35’ Manolis Saliakas, 55’ Danel Sinani, penal (SP); 90’ Jamie Leweling (S). Ast: 29.546.

* Maguncia 2-Augsburgo 0. Goles: 8’ y 80’ Nadiem Amiri, ambos de penal (M). Ast: 31.111.

* Heidenheim 0-Hamburgo 2. Goles: 45+3’ Ransford Konigsdorffer, 78’ Rayan Philippe (Ham). Ast: 15.000.

* Friburgo 1-Werder Bremen 0. Gol: 13’ Jan-Niklas Beste (F). Exp: 52’ Johan Manzambi (F). Ast: 34.700.

* 14:30 Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (en juego)

Viernes: Unión Berlín 1-Eintracht Frankfurt 1. Goles: 84’ Nathaniel Brown (EF); 87’ Leopold Querfeld, de penal (UB). Exp: 86’ Oscar Højlund (EF).

Domingo: 11:30 Colonia - Leipzig (ESPN5); 13:30 Bayern Munich - Hoffenheim (Disney+).

* Top 10: Bayern 51 puntos, Dortmund 48, Hoffenheim 42, Stuttgart 39, Leipzig 36, Leverkusen 35, Friburgo 30, Eintracht 28, Unión Berlín 25, Colonia 23.