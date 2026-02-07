El ecuatoriano Nilson Angulo debuta con el Sunderland

El ecuatoriano fichó por el Sunderland procedente del Anderlecht por 17,5 millones de libras (20 millones de euros) y firmó un contrato de cuatro años y medio con los 'Black Cats' y con opción a un año adicional.

Con el '10' en la camiseta, Angulo disputó los minutos finales en el Emirates Stadium en un partido que perdían por 2-0 con los goles de Martín Zubimendi y Viktor Gyökeres.

El ecuatoriano llegó al Anderlecht en 2022 procedente de LDU Quito, que le traspasó por cerca de 2 millones de euros. Con los belgas disputó 94 partidos, marcado diez goles y repartiendo once asistencias. Este curso, en la liga belga ha marcado seis tantos y dado siete pases de gol en 22 encuentros.

A nivel internacional, debutó con Ecuador en octubre de 2021 y desde entonces ha disputado doce encuentros con el combinado nacional. Ha entrado en las últimas cuatro convocatorias de Ecuador y se postula como uno de los convocados a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en la que los ecuatorianos se medirán a Costa de Marfil, Curaçao y Alemania en la fase de grupos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy