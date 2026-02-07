Universitario se despide de su joya de 18 años que no debutó en Perú y cautivó al Betis

"Rafael Guzmán, integrante del primer equipo proveniente de nuestras divisiones menores, continuará su carrera profesional en el Real Betis de España", anunció el tricampeón peruano.

Guzmán emergió el año pasado en minutos de partidos amistosos de de pretemporada, pero no llegó a debutar en la primera división peruana.

En 2024 tuvo una pasantía en el Real Betis y desde entonces permaneció en el radar de los Verdiblancos, que ahora esperan llevarlo para un periodo de adaptación en el Juvenil A.

El equipo crema conservará el 30 por ciento de los derechos del jugador nacido el 26 de enero de 2008 en Lima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador de la U, el español Javier Rabanal, pretendía contar con Guzmán en la presente temporada.