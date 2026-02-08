Arriaga, tras ser examinado por su golpe en Bilbao, regresa a Valencia con el alta médica

Arriaga fue trasladado a un hospital en Bilbao minutos después de retirarse conmocionado en el minuto 98 tras sufrir un fuerte choque en la cabeza con el portero del Athletic Club, Unai Simón, en una disputa de balón fuera del área.

Fuentes del Levante explicaron que el jugador fue sometido a distintas pruebas médicas que confirmaron que no sufría ninguna lesión y, de este modo, pudo acudir al aeropuerto de Bilbao para viajar junto al resto del equipo de regreso a Valencia.

El hondureño había entrado en el descanso del partido, que el Levante perdió en Bilbao por 4-2, en sustitución de su compañero Carlos Álvarez y cuando su equipo ya perdía por 2-0 y jugaba con un futbolista menos desde el minuto 17 por la expulsión de Alan Matturro.