Carlos Garcés anota tres goles en el Apertura peruano, que lideran UTC, Melgar y Alianza

Garcés fue una pesadilla para los defensores rivales al anotar sus dianas a los 23, 45+ y 60 minutos de juego de una goleada que fue completada por el argentino Neri Bandiera y los peruanos Matías Succar y Alejandro Hohberg.

De esa manera el Cienciano alcanzó sus primeros tres puntos en el Apertura, tras haber caído en la primera jornada de la semana pasada por 2-0 ante el Melgar.

Durante la segunda fecha, el UTC, Melgar y Alianza sellaron sendas victorias que les permiten liderar, con seis puntos perfectos, el Apertura.

El UTC se hizo fuerte el viernes en su visita al CD Moquegua, al que derrotó por 2-3 con un penalti anotado a los 82 minutos de juego por el delantero ecuatoriano Marlon de Jesús.

El Melgar, por su parte, consiguió otro de los resultados destacados de la fecha, al vencer también como visitante al Sporting Cristal, por 1-2, con una anotación del argentino Cristian Bordacahar cuando se jugaban 7 minutos adicionales.

En un partido jugado a toda máquina, el Melgar abrió la cuenta por intermedio del argentino-peruano Bernardo Cuesta mientras que el empate temporal del Sporting lo anotó el delantero brasileño Felipe Vizeu.

El Alianza Lima, a su turno, también logró su segunda victoria consecutiva en el torneo, en un encuentro que ganó por 2-1 gracias a un penalti conquistado a los 87 minutos por el veterano artillero Paolo Guerrero.

A pesar de jugar en su estadio, los aliancistas pasaron grandes sofocones para quedarse con el triunfo, tras abrir la cuenta por intermedio del defensa Renzo Garcés, que luego fue emparejada por el delantero ecuatoriano Wilter Ayoví.

Por su parte, el Universitario de Deportes descendió a la cuarta posición, con cuatro unidades, tras empatar 1-1 en su visita al Cusco, que logró la paridad con un polémico penalti ejecutado a los 90 minutos de juego por el argentino Facundo Callejo.

El vigente tricampeón peruano, que dirige el español Javier Rabanal, abrió la cuenta por intermedio del artillero Alex Valera.

El Chankas también llegó a cuatro unidades tras sellar una victoria por 1-0 sobre el Alianza Atlético, con un gol del delantero colombiano Marlon Torres.

En los otros resultados, el Atlético Grau empató 0-0 con el Sport Huancayo y el ADT derrotó por 1-0 al Sport Boys, mientras que la jornada será cerrada este lunes con el choque entre el FC Cajamarca y el Deportivo Garcilaso.