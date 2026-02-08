El Brighton de Diego Gómez cae ante el Crystal Palace

El Crystal Palace rompió este domingo su mala racha de nueve jornadas sin conocer la victoria y volvió a conseguir los tres puntos, después de derrotar al Brighton gracias a un gol del senegalés Ismaila Sarr.

Los de Oliver Glasner, que llegaban al encuentro con un bagaje de 6 derrotas y tres empates en los últimos nueve encuentros, consiguieron una victoria muy valiosa que les aleja del descenso y les permite adelantar al Brighton en la clasificación.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 61, cuando Sarr aprovechó una asistencia de Evann Guessand, que llegó al club londinense en este mercado de invierno, para quedarse mano a mano con el portero y definir a la perfección.

* El paraguayo Diego Gómez saltó al campo en el minuto 71 y fue amonestado a los 85.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* James Milner, del Brighton, se quedó sin jugar y no pudo igualar el récord de 653 partidos en la Premier League que estableció Gareth Barry.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta victoria, el Crystal Palace asciende a la decimotercera posición con 32 puntos y adelanta al Brighton, que se mantiene con 31 unidades. EFE