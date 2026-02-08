El Olimpia del argentino ‘Vitamina’ Sánchez asume el liderato del fútbol paraguayo

El volante Hugo Quintana adelantó al ‘Decano’ a los 12 minutos de partido, pero el delantero argentino Ignacio Bailone igualó las acciones desde el punto penal para Nacional al cierre de la primera mitad.

En el complemento, el centrocampista Álex Franco dio la ventaja definitiva a Olimpia a los 51 minutos.

Esta misma jornada, Libertad y Guaraní empataron a tres tantos, mientras que ayer Cerro Porteño, que hizo importantes inversiones para afrontar la campaña 2026, igualó sin goles ante el 2 de Mayo y ahora se ubica en la tercera plaza del Torneo Apertura paraguayo.

También el sábado, Trinidense ganó 0-1 su derbi ante Rubio Ñú gracias al tanto del volante de marca Ariel Gauto a los 90+3, y cuando jugaba con superioridad numérica tras la expulsión del central Pedro Álvarez en la fracción 81.

La cuarta jornada del fútbol paraguayo se inició el viernes con las victorias 0-1 de Ameliano ante Luqueño y 0-3 de Recoleta ante San Lorenzo, último de la tabla sin puntos en cuatro presentaciones.