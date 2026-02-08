Oviedo solicita que se le dé por ganado el partido ante el Rayo aplazado por estado campo

El club, propiedad del Grupo Orlegi mexicano, toma esta decisión "debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano", señala el Oviedo en un escrito trasladado a los medios de comunicación.

"El Real Oviedo acudirá a todos los órganos oficiales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados", expresa el club carbayón.

El club azul apunta que "todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano".

El director general, Agustín Lleida, avanzó ayer, en unas declaraciones realizadas a la Cadena Cope, que el club azul considera que LaLiga "no tiene competencias para suspender el partido de la forma en la que se suspendió". "Esto podría ser una infracción muy grave por la ley del deporte y también lo estamos estudiando", apuntó.

