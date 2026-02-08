08 de febrero de 2026 - 17:50
Simeone: “Confiamos en el jugador importante, el mejor que tenemos, que es Julián”
Madrid, 8 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este domingo su confianza en Julián Alvarez, cambiado al descanso y sin gol por undécimo encuentro consecutivo en la derrota por 0-1 contra el Betis, y mostró su confianza en que “pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora por delante”.
“La verdad que no creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián. Confiamos en el jugador importante, el mejor que tenemos, y esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora por delante”, expresó el técnico en rueda de prensa sobre ‘La Araña’, que no marca desde el partido ante el PSV Eindhoven del pasado 9 de diciembre.