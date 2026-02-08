Simeone: “Confiamos en el jugador importante, el mejor que tenemos, que es Julián”

“La verdad que no creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián. Confiamos en el jugador importante, el mejor que tenemos, y esperemos que nos pueda dar más cosas en los momentos más importantes que se vienen ahora por delante”, expresó el técnico en rueda de prensa sobre ‘La Araña’, que no marca desde el partido ante el PSV Eindhoven del pasado 9 de diciembre.