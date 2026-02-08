Fútbol Internacional
08 de febrero de 2026 - 20:40

Suda Femenino Sub 20: Colombia derrota a Venezuela y alcanza a Paraguay

AME3433. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/02/2026.- Gabriela García (i) y Catalina Arias de Chile disputan el balón con Julieta Osores (c) de Uruguay este domingo, en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Chile y Uruguay en el estadio Emiliano Ghezzi en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME3433. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 08/02/2026.- Gabriela García (i) y Catalina Arias de Chile disputan el balón con Julieta Osores (c) de Uruguay este domingo, en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Chile y Uruguay en el estadio Emiliano Ghezzi en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

La selección de Colombia se impuso este domingo por 1-0 a Venezuela y alcanzó a Paraguay en la cima del Grupo A del Sudamericano de Fútbol Femenino Sub 20, que se disputa en nuestro país, tras completarse la tercera fecha.

Por ABC Color

En partido disputado en Villa Elisa, las colombianas lograron su primer triunfo en el certamen gracias a un gol tardío de Maithe López.

En otro cotejo, Uruguay también celebró por primera vez la vencer por 1-0 a Chile en el barrio Vista Alegre.

-Resultados 3ª fecha (Grupo A):

* Colombia 1-Venezuela 0. Gol: 81’ Maithe López (C).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Chile 0-Uruguay 1. Gol: 72’ Antonella Cordero (U).

Fecha libre le correspondió a Paraguay.

Posiciones: Paraguay 4 puntos, Colombia 4, Uruguay 4, Venezuela 3, Chile 1.

Próxima fecha (Martes 10):

18:00 Venezuela-Paraguay, en el estadio Luis Giagni de Villa Elisa.

18:00 Colombia-Uruguay, en el Emiliano Ghezzi de Vista Alegre.

Libre: Chile.

La tercera fecha del Grupo B

Este lunes se disputará la 3ª fecha del Grupo B, destacando el duelo que protagonizarán argentinas y peruanas en Villa Elisa, estadio del club Sol de América.

Programa de partidos:

18:00 Argentina vs. Perú, en Villa Elisa.

18:00 Ecuador vs. Bolivia, en Vista Alegre.

Libre: Brasil.

* Posiciones: Brasil 6 puntos, Perú 3, Argentina 3, Ecuador 0, Bolivia 0.

-Formato: Los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final.

-Al Mundial de Polonia 2026 se clasificarán los 4 primeros del hexagonal final.