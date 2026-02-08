Suda Femenino Sub 20: Colombia derrota a Venezuela y alcanza a Paraguay

En partido disputado en Villa Elisa, las colombianas lograron su primer triunfo en el certamen gracias a un gol tardío de Maithe López.

En otro cotejo, Uruguay también celebró por primera vez la vencer por 1-0 a Chile en el barrio Vista Alegre.

-Resultados 3ª fecha (Grupo A):

* Colombia 1-Venezuela 0. Gol: 81’ Maithe López (C).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Chile 0-Uruguay 1. Gol: 72’ Antonella Cordero (U).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fecha libre le correspondió a Paraguay.

Posiciones: Paraguay 4 puntos, Colombia 4, Uruguay 4, Venezuela 3, Chile 1.

Próxima fecha (Martes 10):

18:00 Venezuela-Paraguay, en el estadio Luis Giagni de Villa Elisa.

18:00 Colombia-Uruguay, en el Emiliano Ghezzi de Vista Alegre.

Libre: Chile.

La tercera fecha del Grupo B

Este lunes se disputará la 3ª fecha del Grupo B, destacando el duelo que protagonizarán argentinas y peruanas en Villa Elisa, estadio del club Sol de América.

Programa de partidos:

18:00 Argentina vs. Perú, en Villa Elisa.

18:00 Ecuador vs. Bolivia, en Vista Alegre.

Libre: Brasil.

* Posiciones: Brasil 6 puntos, Perú 3, Argentina 3, Ecuador 0, Bolivia 0.

-Formato: Los tres primeros de cada grupo avanzan al hexagonal final.

-Al Mundial de Polonia 2026 se clasificarán los 4 primeros del hexagonal final.