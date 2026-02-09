2-1. Raspadori suma y sigue

Después de marcar su primer tanto con su nuevo equipo el pasado 25 de enero, Raspadori dio su primera asistencia en su regreso a Italia. En apenas cuatro partidos en los que ha tenido minutos, en tres ha sido titular y ha participado directamente en dos de los nueve goles que la 'Dea' marcó en esos duelos.

Ante el Cremonese, en este caso, fue el autor del centro lateral que en el minuto 13 terminó con el remate del montenegrino Nikola Krstovic y que encarriló la victoria de los de Raffaele Palladino, invictos en la Serie A desde el pasado 28 de diciembre, cuando cayeron ante el Inter de Milán.

Su presencia ofensiva, partiendo desde el lado izquierdo por detrás del delantero centro, pero con libertad de movimientos, permitió al Atalanta generar ocasiones de sobra para haber goleado al Cremonese.

Sentenció el duelo Davide Zappacosta con un golazo en el minuto 25, en una jugada individual por el perfil derecho que terminó con un disparo al segundo palo.

Solo en el último suspiro el Cremonese pudo recortar distancias por medio del noruego Morten Thorsby.

La victoria coloca al Atalanta en la séptima plaza, a dos puntos del Como 1907, que aún tiene que jugar esta jornada, ante el Milan, en un partido aplazado hasta el 18 de febrero debido a la imposibilidad de jugarse en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), ocupado por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

El Cremonese sumó su tercera derrota consecutiva y alarga su racha negativa a 10 partidos sin ganar, con un último triunfo el 7 de diciembre ante el Lecce. Los de Davide Nicola son drcimosextos con 23 puntos, cinco por encima del descenso.