El grupo Orlegi descarta la figura de un director deportivo para el Sporting de Gijón

El directivo explicó que en la estructura de su área deportiva "no hay una persona que se levante y decida por sí mismo" y detalló que en esa comisión deportiva participan diferentes figuras entre las que se incluye al entrenador, en este caso Borja Jiménez.

"Vamos construyendo de la mano con Borja y le reconozco su capacidad de adaptarse para sacar el máximo provecho a sus plantillas, estoy muy contento con su trabajo", reconoció Riestra.

Del mismo modo, y como aspecto a mejorar de la gestión de Orlegi desde su llegada al club, apuntó que "cambiar de entrenador tantas veces en este tiempo no es positivo para construir en el medio y largo plazo", con lo que mostró su deseo de poder "construir juntos por mucho tiempo" en referencia al abulense.

"Este es el modelo de dirección deportiva que hemos ido diseñando en estos 18 años y que ha tenido éxito", aseguró el directivo mexicano, que a su vez confesó estar "viendo las posibilidades que da el mercado" sobre los jugadores que quedan libres a final de temporada.

También destacó que desde su llegada a la presidencia, a comienzos del mes de enero, en el club se ha logrado "reforzar la estructura en los tres pilares fundamentales: directiva, cuerpo técnico y la plantilla, que es lo más importante".

Todo ello "en busca del primer objetivo de los 50 puntos" para posteriormente poder concentrarse "en el objetivo principal que el Sporting ha tenido siempre de pelear por ese play-off o el ascenso directo" si bien no quiere perder de vista el foco del "día a día".

A pesar de la valoración positiva, Riestra reconoció que se quedó con "la espina de poder hacer mejor las cosas", y apuntó al respecto sobre todo a la "tardanza en cerrar algún fichaje como el de Andrés Cuenca".

Igualmente, recalcó que la dirección deportiva logró cerrar "las salidas e incorporaciones" que pretendían, mostrándose "satisfecho" con el trabajo realizado y con el "aprendizaje de un nuevo mercado".

Una ventana de transferencias en la que reconoció que se recibieron "llamadas de otros clubes por jugadores como Dubasin y Gelabert", pero recalcó que "no pasaron de meras consultas" sin llegar a recibir propuestas formales, puesto que rechazaron "abrir la puerta a escuchar ninguna oferta".

"A minutos de cierre de mercado siempre se dan determinadas circunstancias, pero decidimos no hacer ningún movimiento más, con opción de alguna salida que desestimamos", confesó el ejecutivo.

Por último, Riestra cerró la rueda de prensa con el reconocimiento de que, desde la llegada de Orlegi, se han hecho "cosas muy importantes", aunque también se cometieron "equivocaciones en otras cosas", y recalcó que siempre han querido "reafirmar el compromiso por el club con inyecciones de capital para poder reforzar la plantilla".