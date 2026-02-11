El Bayern Múnich elimina al Leipzig en Copa con gol de Luis Díaz

El gigante bávaro se une en la penúltima ronda al vigente campeón Stuttgart, al Bayer Leverkusen y al Friburgo. Los muniqueses, líderes incontestables de la Bundesliga, solo han perdido dos partidos esta temporada en todas las competiciones: contra el Arsenal en la Liga de Campeones y ante el Augsburgo en la Bundesliga.

* Bayern Múnich 2-Leipzig 0. Goles: 64’ Harry Kane, de penal, 68’ Luis Díaz (BM). Ast: 75.000.

-Martes: Hertha Berlín 1-Friburgo 1. Goles. Prórroga: 96’ Yuito Suzuki (F); 104’ Fabián Reese (HB). En tanda de penales, ganó el Friburgo por 5-4.

* Otros clasificados: Bayer Leverkusen (ganó 3-0 a St. Pauli) y Stuttgart (3-0 al Holstein Kiel).

Copa Italia: Lazio, en los penales

La Lazio de Roma se aseguró su pase a las semifinales de la Copa de Italia al eliminar este miércoles al Bolonia en los penales por 4-1, tras empate 1-1.

* Bologna 1-Lazio 1. Goles: 30’ Santiago Castro (B); 48’ Tijjani Noslin (L). En penales ganó Lazio 4-1.

-Semifinales (con ida y vuelta): Inter vs. Como; Atalanta vs. Lazio

* La final se jugará el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma.