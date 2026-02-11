El Cruz Azul del uruguayo Fernández recibe al Vancouver FC para firmar el paso a octavos

En el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, los Azules saldrán a terminar la labor iniciada el pasado miércoles cuando golearon por 0-3 a los canadienses, con protagonismo de Fernández y goles de José Paredela, Amaury Morales y Agustín Palavecino.

En un buen momento como equipo, tercero de la clasificación del torneo Clausura mexicano, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón posee una plantilla con jugadores de más nivel, que en el duelo de ida pasó por encima del un rival con poca capacidad de respuesta.

Larcamón se tomará en serio el encuentro, pero estará atento a que sus principales figuras no acumulen cansancio porque el próximo domingo el equipo tendrá un compromiso difícil en la Liga MX ante el Tigres UANL, segundo de la tabla de posiciones.

En la final del 2025, Cruz Azul sumó su séptimo triunfo de la Concacaf, al derrotar en la final al Vancouver Whitecaps de la MLS. El equipo mexicano es el máximo ganador de la competición, igualado con América, pero con más victorias, 70.

Después de perder, el entrenador del Vancouver, Martin Nash, se mostró humilde, reconoció el nivel de los mexicanos y dio a entender que el partido de vuelta será difícil y estaría bien si anotan algún gol.

"Ojalá podamos presionarlos y seamos precisos", señaló.

El ganador de la serie se enfrentará en la fase de los 16 mejores al mejor entre el Monterrey mexicano, que suma sus cinco títulos desde el 2011, y el Xelajú guatemalteco, que decidirán este miércoles una serie empatada 1-1.

Cruz Azul: Emmanuel Ochoa; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Jeremy Márquez, Amaury Morales, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Rodolfo Rotondi, José Paradela; Gabriel Fernández.

Vancouver FC: Callum Irving; Tyler Crawford, Tom Field, Matteo Campagna, Paris Gee; Elage Bah, Damiano Pecile, Marcello Polisi, Morey Doner; Mohamed Amissi, Luis Tooney.

Estadio: Cuauhtémoc, en Puebla, centro de México.

Hora: 19:00 hora local (01:00 GMT del viernes).