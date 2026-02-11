Milner iguala el récord de partidos en Premier League de Gareth Barry

El centrocampista inglés, ahora en el Brighton & Hove Albion, salió al campo en el minuto 22 en sustitución de Carlos Baleba, que había recibido una tarjeta amarilla a los dos minutos e iba a jugar condicionado el resto del encuentro.

Si Milner juega el 21 de febrero contra el Brentford batirá el récord de Barry y tendrá un buen puñado de jornadas aún por delante para dejar su marca en lo más alto.

Durante su carrera que comenzó en 2002, Milner ha pasado por el Leeds United, el Swindon Town, el Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. Esta temporada, antes de este duelo había disputado 309 minutos, repartidos entre catorce partidos y ha marcado un gol y repartido una asistencia. Sólo ha sido titular en dos ocasiones.

"Creo que batir ese récord será algo muy especial para él, pero lo que le importa son las ambiciones del club. Durante toda su vida siempre ha querido el éxito", aseguró Fabian Huerzeler, técnico del Brighton.

Además de igualar este récord, Milner ya ocupa el selecto grupo de ser uno de los cinco jugadores de campo en la historia en haber jugado más allá de los 40 años, junto a Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan y Kevin Phillips.

En la lista de futbolistas con más partidos, Barry, que pasó por Aston Villa, Manchester City, Everton y West Bromwich Albion, es el primero con 653 encuentros, igualado con Milner, con 653, Giggs, con 632, y Frank Lampard, con 609.