Suda Femenino Sub 20: Paraguay busca ante Colombia el pase al hexagonal final

Las chicas albirrojas pugnan por la tercera plaza con Chile, que en esta última fecha de fase de grupos enfrentará a Venezuela, ya clasificada junto a Colombia.

* A Paraguay (4 puntos y diferencia de goles +2) le bastará un empate para sellar la clasificación. Inclusive una derrota, si es que Chile (1 punto y -5) no logra una gran goleada sobre la Vinotinto.

* Uruguay, que ya disputó sus cuatro partidos, mantiene ínfima chance. Con 4 puntos y diferencia de goles -3, las charrúas esperan que Paraguay y Chile sufran sendas goleadas en sus partidos de la fecha y así aspirar al último boleto por la diferencia de goles.

Programa última fecha:

* 18:00 Paraguay vs. Colombia, en el estadio Luis Giagni de Villa Elisa.

* 18:00 Venezuela vs. Chile, en el estadio Emiliano Ghezzi del barrio Vista Alegre, Asunción.

* Posiciones: Colombia 7, Venezuela 6, Paraguay 4 (diferencia gol +2), Uruguay 4 (-3), Chile 1 (-5).

-Formato: Los 3 primeros van al hexagonal final.

Grupo B: Brasil y Argentina

Brasil y Argentina lograron ayer los dos primeros boletos del Grupo B al hexagonal final.

En la 4ª y penúltima fecha, las brasileñas golearon por 6-0 a Perú, mientras que las argentinas se impusieron por 4-0 a Bolivia.

Perú y Ecuador lucharán por la última plaza del grupo a la ronda final.

* Posiciones: Brasil 9 puntos, Argentina 9, Ecuador 3, Perú 3, Bolivia 0.

* Última fecha (viernes 13):

18:00 Brasil-Argentina, en Villa Elisa;

18:00 Perú-Ecuador, en Asunción.