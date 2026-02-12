De Ketealere, operado con éxito del menisco

"El Atalanta comunica que Charles De Ketelaere se ha sometido a una artroscopia en la rodilla derecha para una meniscectomía selectiva interna. La intervención ha sido un éxito total. El futbolista comenzará inmediatamente el programa de rehabilitación", informó el club de Bérgamo (norte).
De Ketelaere ya se perdió la última jornada de Serie A, el pasado 9 de febrero, ante el Cremonese, al sufrir la lesión durante el calentamiento.
El club no proporcionó tiempos de recuperación concretos, pero se estima que pueda estar fuera tres meses, por lo que podría volver para el final de temporada y a tiempo para una hipotética convocatoria para el Mundial 2026.
De Ketelaere, titular indiscutible en el Atalanta, acumula 3 goles y 3 asistencias en Serie A, además de otros dos goles y dos asistencias.
La 'Dea' pierde a uno de sus jugadores clave para el duelo ante el Borussia Dortmund, en el que se juega un billete a los octavos de final de la Liga de Campeones.
También es un momento decisivo en Serie A, en el que el combinado 'nerazzurro' está en pleno momento de auge en su persecución por los puestos europeos; así como en semifinales de Copa Italia, donde desafía al Lazio por un puesto en la gran final del torneo copero.