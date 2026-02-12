El argentino Schor se incorpora a los entrenamientos del Ceuta y podría debutar en Huesca

El club ceutí, según han informado a EFE desde la entidad, ha recibido en la ciudad autónoma a Ignacio Schor, quien ha llegado desde Argentina en su primera aventura europea, por lo que se espera que pueda jugar en el próximo encuentro liguero, en el estadio El Alcoraz.

El nuevo refuerzo ceutí llega procedente del club Atlético Platense, equipo con el que se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025 en Argentina, y ha firmado contrato con el Ceuta hasta junio de 2027.

Schor, de 25 años, es un extremo polivalente que puede actuar en cualquiera de los tres perfiles del ataque, según ha destacado el club ceutí, que cuenta con una amplia trayectoria en la Primera División de Argentina, donde la pasada temporada disputó 37 encuentros.

El jugador argentino había despertado el interés de varios clubes suramericanos para disputar la Copa Libertadores pero finalmente ha optado por jugar en España.

