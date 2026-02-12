El partido aplazado de LaLiga Rayo-Oviedo se jugará el 4 de marzo

Como recordó en un comunicado la competición presidida por Javier Tebas, cualquier incidencia por la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, "debe resolverse conforme a la normativa aplicable, y corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición".

El mensaje reafirma de nuevo la autoridad de LaLiga para el aplazamiento de este partido, ya que el césped del Estadio de Vallecas no reunía "las garantías necesarias" para que se celebrase el encuentro "en condiciones de seguridad", debido a las "condiciones climatológicas adversas" que afectaron a las instalaciones del mismo.

Tras ello, el Oviedo solicitó formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se le concediese como ganador el partido por el mal estado del terreno de juego, ya que a su parecer, se produjo un "incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano".

LaLiga reaccionó y recordó que la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, corresponde a las "ligas profesionales como organizadoras de la competición" y no a la RFEF, emplazando a ambos equipos a disputar de nuevo el encuentro, que será el 4 de marzo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy